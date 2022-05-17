دورة تدريبية للأطقم الطبية بالوحدات الصحية لفحص المقبلين على الزواج بالمنوفية

نظمت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتورة مروة فتحي مدير الإدارة، دورة تدريبية لعدد 20 ممرضة وفرق الإشراف بالوحدات الصحية التابعة للمديرية , وذلك للتدريب على كيفية التعامل مع الأمراض التي تنتقل بين الزوجين مثل أمراض فيروس الكبدي الوبائي B،C، وفيروس نقص المناعة البشرية .

وقام بالتدريب الدكتورة سارة يونس من الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، جاء ذلك في إطار الإعداد والتحضير للبدء في مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ورفع كفاءة الأطقم الطبية بالمحافظة .