مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

اعتدنا رؤية جميع المنازل والشوارع من خلال تطبيق خرائط جوجل، والذي لطالما ساعدنا في تحديد المواقع والبحث عن أنسب الطرق بعيدًا عن الزحام المروري، بمساعدة خيارات عرض متطورة مثل الأقمار الصناعية وخارطة الطريق.

لكن بالرغم مما يوفره تطبيق خرائط جوجل من إظهار كل شيء تقريبًا على الخريطة، هناك بعض الأماكن التي تم تعتيمها أو تعد خاضعة للرقابة بشكل غامض.

مثال على ذلك، أحد المنازل الأمريكية في كليفلاند بولاية أوهايو، الذي يعد واحدًا من تلك الأماكن الغامضة على تطبيق جوجل، حيث تم إخفاء وتعتيم المنزل الموجود بشكل غريب.

يعد المنزل هو الوحيد الذي تم تعتيمه من حارة المنازل، وسبب ذلك مخيف للغاية.

يرجع ذلك إلى أن المنزل كان في يوم من الأيام ملكًا للمجرم أرييل كاسترو، الذي اختطف ثلاث نساء واحتجزهن لمدة عقد تقريبًا، حيث قام بتعذيبهن بوحشية في الأسر.

حكم بالسجن 1000 عام

اعترف كاسترو بالذنب في 937 تهمة جنائية بالاغتصاب والخطف والقتل المشدد كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1000 عام في السجن دون إمكانية الإفراج المشروط.

وقد قامت السلطات بهدم المنزل المكون من طابقين في نهاية المطاف في عام 2013، لكن الأرض التي كان يشغلها المنزل لا تزال غير واضحة تمامًا.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا ليس المكان الوحيد على الأرض الذي تم تعتيمه على خرائط Google، فهنالك العديد من الأماكن الأخرى المعتمة التي تحتوي على أسرار وقصص غامضة.