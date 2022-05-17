حياة كريمة.. تدريب سيدات 20 محافظة على الحرف اليدوية والتراثية

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في تنفيذ برنامج لتدريب عدد من السيدات والفتيات علي الحرف اليدوية التراثية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في 20 محافظة من المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة.



يهدف المشروع إلى تنمية مهارات المرأة بهذه المحافظات ورفع مستوى معيشتهن ومساعدتهن لتحقيق دخل ثابت.



المرحلة الأولى من المشروع والتي تستمر حتى 19 مايو تشمل خمس محافظات هي: الفيوم حيث يتم تدريب سيدات وفتيات قريتي "منشأة حلفا"، و "منشأة رحمي" علي حرفة الخوص بمختلف منتجاتها، وبمحافظة الإسماعيلية بقرية "جلبانة" يتم تدريب السيدات والفتيات علي حرفة الأشغال النحاسية، وبقرية بني قاسم بمحافظة بني سويف يتم التدريب علي حرفة الخيامية، وبقرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية يتم التدريب علي حرفة التطريز والخيامية، وبمحافظة الجيزة يتم تدريب عدد من السيدات والفتيات علي تصنيع العروسة الشعبية.



ويشمل التدريب خلال المرحلة القادمة قرى محافظات: "المنوفية"، "الدقهلية"، "القليوبية"، "الشرقية" حيث يتم التدريب علي حرف المشغولات الجلدية، أعمال قشرة الخشب، بالإضافة إلى المشغولات النحاسية والخيامية.



جدير بالذكر أن الفتيات والسيدات يتم تدريبهن علي يد نخبة من مدربي مركز الحرف التقليدية بالفسطاط وخريجي مبادرة صنايعية مصر التي يشرف علي تنفيذها قطاع الصندوق.

07478ABE-1CBF-48FE-AE0B-CF3B40F4BCB5

6A8CF3D9-31D3-48E1-95C4-E3A3D30A0F71