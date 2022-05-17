12 مليون متر.. مخططات سكنية جديدة بمنطقة الرياض السعودية

أعلنت أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، اعتماد مخططات سكنية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 12 مليون م2 خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي بهدف تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في التطوير العقاري بمدينة الرياض.



على جانب آخر، استقبلت أمانة منطقة الرياض منذ بداية عام 2022، أكثر من 445 ألف طلب إلكتروني على مختلف الخدمات الإلكترونية، وكانت الخدمات الأكثر طلباً هي رخص البناء "إصدار رخصة أو شهادة لإتمام بناء"، والشهادات الصحية الإصدار والتجديد ورخص الحفريات.