انتشار الغبار الكثيف في مدن السعودية.. فيديو

نشرت فضائية الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو يكشف انتشار كثيف للغبار في أجواء شوارع السعودية، وذلك مع انتشاره في منطقة الخليج.

وأصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والقصيم والشرقية وحائل والمدينة المنورة.

وقال مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، فيما حذر المركز المنطقة من عواصف رملية، تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والبدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء. وحذر المنطقة من عواصف رملية، تشمل الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.