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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تأجيل الامتحانات في بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية

صدى البلد

أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل الامتحانات في بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء انه "بالنظر لاستمرار سوء الأحوال الجوية، وحرصاً منا على سلامة أبنائنا الطلبة والتلاميذ، تقرر تأجيل امتحان اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022 في كافة مدارس بغداد للتربيات الست (الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة)".

وجراء العواصف الترابية التي تضرب البلاد، أعلن إعلام مطار البصرة الدولي عن إغلاق المطار بسبب إنعدام الرؤية وإيقاف جميع الرحلات الجوية.

كما وأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، إيقاف العمليات البحرية في الارساء والمغادرة للسفن القادمة لحين زوال العاصفة ومخاطرها.

وذكر بيان مقتصب صادر عن إعلام المطار أمس الإثنين أن عمليات المطار في مطار البصرة أعلنت "إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة الى مطار البصرة الدولي".

ويتعرض العراق لموجة جديدة من العواصف الغبارية، تؤدي شدة العاصفة إلى انعدام الرؤية بشكل كامل في بعض المناطق، حيث توقفت الحركة الجوية في مطار بغداد ومحافظات اخرى، كما اعلنت وزارة الصحة العراقية حالة الاستنفار لاستقبال الحالات الاختناق الحرجة.
 
وأعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية، في وقت سابق، عن عاصفة ترابية تجتاح مدن ومحافظات العراق بدرجات قوة مختلفة، وحذرت المواطنين من السفر بسبب انعدام الرؤية ووصولها لدرجة صفر في بعض الأماكن.

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