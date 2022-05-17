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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساويرس: بالنيابة عن كل المصريين كل سنة والزعيم طيب وبخير

صدى البلد

هنأ المهندس نجيب ساويرس ،الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب نجيب ساويرس: "كل سنة و  "الزعيم “ طيب و بصحة و بخير . بالنيابة عن كل المصريين اللى أضحكتهم و أسعدتهم بأعمالك .. أشكرك وأتمنى لك كل السعادة و الصحة .. سيظل عادل إمام أعظم ممثل عصره .. تفاعل مع بلده وهون عليها وكان سببا في فرحها… شكرا صديقى العظيم ” 

 

يحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

 

مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

عادل إمام عيد ميلاد نجيب ساويرس التواصل الاجتماعي الفن

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