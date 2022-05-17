الأمم المتحدة تدعو اللبنانيين لتشكيل حكومة جامعة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن سعادته بالانتخابات النيابية التي أجريت في لبنان، يوم الأحد، داعيا إلأى سرعة تشكيل "حكومة جامعة" في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة.

وقال جوتيريش في بيان إنه "ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعاً حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي".

وأضاف البيان أن "الأمين العام يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقر على وجه السرعة كل التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة".

كما ناشد جوتيريش "القادة السياسيين اللبنانيين العمل سوياً بما فيه المصلحة العلياً للبنان وللشعب اللبناني".

ووسط هذه الحالة من عدم الاستقرار، انطلق سباق الانتخابات التشريعية اللبنانية،الأحد، لانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني الذي يضم 128 نائباً، حيث فتح أبواب اللجان الانتخابية أمام أكثر من 3.9 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، وأغلقت اليوم عند 7 مساء، وبدأ بعدها الفرز في المراكز.

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، قال في مؤتمر صحافي، إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد بلغت 41%..

أعلن وزير داخلية لبنان بسام مولوي، خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، عن نتائج رسمية في 4 دوائر انتخابية من أصل 15، وكشفت النتائج الأولية عن تراجع "حزب الله" وتقدم حزب "القوات اللبنانية.

وكشفت نتائج وزارة الداخلية اللبنانية بأن نائب رئيس البرلمان المدعوم من حزب الله إيلي الفرزلي خسر مقعده في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

وقال وزير الداخلية اللبناني إن النتائج تظهر تباعا وبمجرد توثيقها نهائيا سيتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن نسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة.