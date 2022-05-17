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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون صلاح.. ليفربول يسعى لتضييق الخناق على مانشستر سيتي عبر بوابة ساوثهامبتون

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم الثلاثاء"، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، قبل جولة من النهاية.

ويحتاج ليفربول للفوز على ساوثهامبتون وولفرهامبتون، مع تعثر مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الهزيمة، للفوز بلقب البريميرليج.

وفي حال خسارة ليفربول أمام ساوثهامبتون في لقاء الليلة، يتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي “رسميا”.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن محمد صلاح وفان دايك لن يتواجدان في مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون

وأشار كلوب إلى أنه يهدف لإشراكهما في مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزيتهما لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.

وكان محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قد تعرضا للإصابة في مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ساوثهامبتون في الثأر من ليفربول بالفوز عليه اليوم أو خطف نقطة على الأقل.

وكان ليفربول اكتسح ساوثهامبتون برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون:

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 86 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 90 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر بـ 40 نقطة.

ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي ليفربول كلوب مانشستر سيتي محمد صلاح

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