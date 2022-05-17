يشرف الوزير الأول الجزائري ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أعمال الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية، والذي سيشهد مشاركة ما يربو عن 70 صديقا للثورة الجزائرية من شتى الجنسيات، حسب ما أفاد به ، بيان لمصالح الوزير الأول.



وأوضح البيان أن الوزير الأول سيشرف على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية الموسوم بـ ” الثورة الجزائرية موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم”، المنظم من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

و”يشارك في هذا الملتقى، الذي حظي بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكثر من 70 صديقا للثورة الجزائرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد من الأكاديميين والأساتذة الباحثين الأجانب المتخصصين”.