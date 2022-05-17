حفاظاً على صحة الصغار.. تموين بورسعيد يضبط 13000 قطعة لوليتا منتهية الصلاحية

أحكم راجل الرقابة التموينية بإدارة تموين وسط بمحافظة بورسعيد ، بقيادة طلعت البساطى قبضتهم على كميات كبيرة من اللوليتا منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن بدائرة حى المناخ .



جاء ضبط الكميات منتهية الصلاحية، بناء على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد بأحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية .

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن التابعة لتجار جملة بحى المناخ بمحافظة بورسعيد بحوزته 13000 قطعة لوليتا مقسمة إلى نوعين الأولى 71 كرتونه بكل كرتونه 150 قطعة ونوع أخر 25 كرتونه بكل كرتونه 100 قطعة جميعها بحالة منتهية الصلاحية تم التحافظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وشدد ناصر ثابت وكيل تموين بورسعيد استمرار الحملات حفاظا على سلامة الأطفال و المواطنين مناشد أهالى بورسعيد بالابلاغ الفورى عن أي مخالفة تموينية قد تهدد سلامتهم