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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف العمل لحملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مساعدي مديري الادارات الصحية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومساعدي مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية التابعة لمديرية الصحة بالمراكز والأحياء للوقوف على سير العمل بها وتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا والتأكيد على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتكثيف أعمال الرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة لسير العمل والخدمات المقدمة للمرضى.

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وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على ضرورة تكثيف العمل والدعم المستمر لحملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022 وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ على المتابعة والرقابة المستمرة لتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ومنها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والحد من الأمراض غير السارية وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدى وإنهاء قوائم الانتظار ومبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم ومؤكدًا  استمرار القوافل الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا والأماكن البعيدة وقوافل تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ تلك المبادرات والمتابعة الميدانية والمستمرة لتنفيذ الفعاليات والحملات بالقرى والنجوع.

ووجه المحافظ مساعدي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة بالتأكيد على حسن معاملة ورعاية المرضى والمترددين على المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تكثيف الرقابة الداخلية بالمستشفيات وبأقسام العناية والاستقبال وصيانة الأجهزة الطبية بصفة مستمرة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه يجرى تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا عن طريق 760 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات...) وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والميدانية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية القروية وسد العجز في التخصصات المختلفة ببعض الوحدات الصحية القروية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

 

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