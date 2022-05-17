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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زادت ولا قلت.. فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/ 2023، سجالا بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، حول فرص العمل المتاحة في قطاعي الصناعة والزراعة، وما إذا كانت تقل أم تزيد.

وطرح النائب إيهاب منصور، خلال الاجتماع، تساؤلات عديدة، منها: أين خلق فرص عمل فى قطاعي الزراعة والصناعة لأن فرص العمل بهما تقل، وهما قطاعان يوفران عملة صعبة سواء بالتصدير أو تقليل الاستيراد.

وفي المقابل ردت الوزيرة بأن "فرص العمل في قطاعي الصناعة والزراعة زادت" ولم تقل، ما دفع النائب إيهاب منصور لمقاطعتها قائلا: "مش صحيح إللى بتقوليه"، لترد الوزيرة مرة أخرى قائلة: "عندي بيانات وهبعتهالك"، وليقول النائب إيهاب منصور بدوره: "وأنا عندى بيانات".

وتسائل النائب إيهاب منصور كذلك: أين الإصلاح الإدارى ودعم قطاعات الرقابة، وأين تطبيق حقوق ذوى الإعاقة على أرض الواقع؟ وأضاف النائب: لابد من وضع خطة واضحة متوسطة المدى، ودعم برنامج حياة كريمة بخبراء للرقابة وتقليل المصاريف وسرعة الإنجاز.

لجنة الخطة مجلس النواب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة هالة السعيد فرص العمل الصناعة الزراعة

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