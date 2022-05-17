عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير مهاجما هاني أبو ريدة: دافع عن حقوق منتخب مصر وأندية بلدك

أبو ريدة - شوبير
أبو ريدة - شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الكاف محير، الأمور تسير “خلطبية”  داخل الاتحاد الأفريقي والعمل غير ممتع مع إدارة لا تمتع بالاحترافية".

أضاف شوبير:" مهم جدا عندما يكون لديك مسئولا في المحافل الدولية وأن يكون مؤثرا، لازم ممثل مصر في الكاف والفيفا يكون قوي ومحارب، وأن يكون واضحا ويتحدث أمام الجميع مثل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي".

اختتم شوبير:" أنت انتخبت لأنك مصري، فأنت تمثل مصر وتدافع عن حقوق المنتخبات الوطنية وجميع الأندية المصرية، لا أقول لك عين لي حكم بعينه لإدارة مباراة، ولا احتساب نتيجة لقاء لي، كل ما أطلبه هو ضمان تحقيق العدالة".

وكان الأهلي تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب فيه بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد خارج المغرب، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

الأهلي زعيم إفريقيا:

حصد الأهلي آخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وينفرد الأهلي بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي اللذان يتقاسمان الوصافة بـ 5 ألقاب لكل فريق.

شوبير أبو ريدة نهائى دورى أبطال إفريقيا الوداد الأهلي والوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يضبط أدوية أورام مهربة من واشنطن مع راكبة.. صور

أبرزها تقوية القلب والعضلات.. تعرف على فوائد حمام ملح إبسوم

القصير: تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع

السيسي لمجلس كنائس الشرق الأوسط: الأخوة المسيحيين جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي

وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية

زادت ولا قلت.. فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام.. مشوار حافل بالإنجازات بدأه من المنصورة حتى أصبح الزعيم

مرتديًا 111 تي شيرت.. رجل يركض لمدة 3 ساعات لسبب مدهش

بالصور.. ما الذي يحدث بكوريا الشمالية؟.. استنفار بالجيش لمنع أخطر ظهور لكورونا

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

فيديو

الأرصاد تحذر من عودة الشتاء.. ما القصة

تفاصيل درجات الحرارة والطقس اليوم.. لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

ظهر بوجه منتفخ .. جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير

المزيد

ساحة رأي

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ