شوبير مهاجما هاني أبو ريدة: دافع عن حقوق منتخب مصر وأندية بلدك

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الكاف محير، الأمور تسير “خلطبية” داخل الاتحاد الأفريقي والعمل غير ممتع مع إدارة لا تمتع بالاحترافية".

أضاف شوبير:" مهم جدا عندما يكون لديك مسئولا في المحافل الدولية وأن يكون مؤثرا، لازم ممثل مصر في الكاف والفيفا يكون قوي ومحارب، وأن يكون واضحا ويتحدث أمام الجميع مثل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي".

اختتم شوبير:" أنت انتخبت لأنك مصري، فأنت تمثل مصر وتدافع عن حقوق المنتخبات الوطنية وجميع الأندية المصرية، لا أقول لك عين لي حكم بعينه لإدارة مباراة، ولا احتساب نتيجة لقاء لي، كل ما أطلبه هو ضمان تحقيق العدالة".

وكان الأهلي تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب فيه بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد خارج المغرب، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

الأهلي زعيم إفريقيا:

حصد الأهلي آخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وينفرد الأهلي بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي اللذان يتقاسمان الوصافة بـ 5 ألقاب لكل فريق.