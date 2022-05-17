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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر لـ الوداد المغربي: جاملوك وأعطوك الملعب بس البطولة صعب

فرج عامر
فرج عامر

 


علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، المحدد لها 30 مايو بملعب "محمد الخامس"، بمدينة "الدار البيضاء" المغربية.


وكتب فرج عامر، فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"،  "رسالة إلى الوداد المغربي.. بعد التحية والاحترام للشعب المغربي.. إذا كانوا جاملوك واعطوك ميزةً واعطوك الملعب مش حيقدروا يدوك البطولة".


 


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا، موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي.

قرر الاتحاد الأفريقي وفقا لبيانه، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ30 من مايو الجاري، الساعة التاسعة مساءً، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي.

وضرب الأهلي موعدًا مع الوداد الرياضي المغربي، في المباراة النهائية ببطولة دوري الأبطال، بعد تفوقه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-2 مجموع المباراتين.

في المقابل صعد الوداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

و سيطرت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي في الأيام الماضية، بعد قرار كاف باختيار المغرب لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية، نقل المباراة على ملعب محايد، واستمر في متابعة شكواه المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، بخصوص أزمة هذا الملعب.

 

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