عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنىء اتحاد ألعاب القوى بذهبيتي بسنت حميدة في بطولة التشيك

بسنت حميدة
بسنت حميدة

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لاتحاد ألعاب القوى واللاعبة بسنت حميدة بعد احرازها ميداليتان ذهب في بطولة التشيك الدولية لألعاب القوي.


ونجحت بسنت حميدة في إحراز الميدالية الذهبية لمنافسات 100م عدو بزمن قدره 11,12  ثانية ، والميدالية الذهبية لمنافسات 200م عدو بزمن 22.78 ثانية.
 

وكانت بسنت حميدة قد حققت من قبل فضية ١٠٠ متر عدو ورقم قياسي مصري وعربي جديد بزمن ١١.٠٢ ثانية خلال مشاركتها في ملتقى كيب كينو كلاسيك بنيروبي ، في الجولة الذهبية لألعاب القوى العالمية بدولة كينيا وخلال نفس البطولة كان قد حقق إيهاب عبدالرحمن الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح بمسافه ٨٣.٧٩ متر .
 

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى على هذه النتائج المميزة التي تتحقق متمنيا خالص التوفيق فيما هو قادم على هذه النتائج المميزة ومزيد من البطولات الرياضية التي تتحقق والتي تأتي ضمن سلسلة النتائج المميزة للرياضة المصريه في ظل الدعم والاهتمام الغير مسبوق من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية والذي كان نتيجته تحقيق العديد والعديد من الإنجازات الرياضية ورفع راية مصر عاليه في كل المحافل الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

‏فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

أمريكا تطالب أوروبا بتقديم المزيد من الأموال لـ أوكرانيا.. تفاصيل

مدبولي خلال اجتماع السياسات النقدية والمالية:اضطرابات سلاسل الإمداد وراء ارتفاع معدلات التضخم

451 مباراة.. محمد عبد المنصف يعادل رقم الحضري فى المشاركة بالدوري الممتاز

فوز السيد جابر مكي بمقعد نقيب شمال الجيزة في انتخابات الإعادة للمحامين

ما الفرق بين التفسير والتأويل والسر في خواطر الشعراوي؟.. خالد الجندي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ