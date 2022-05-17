الأولمبية تهنىء اتحاد ألعاب القوى بذهبيتي بسنت حميدة في بطولة التشيك

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لاتحاد ألعاب القوى واللاعبة بسنت حميدة بعد احرازها ميداليتان ذهب في بطولة التشيك الدولية لألعاب القوي.



ونجحت بسنت حميدة في إحراز الميدالية الذهبية لمنافسات 100م عدو بزمن قدره 11,12 ثانية ، والميدالية الذهبية لمنافسات 200م عدو بزمن 22.78 ثانية.



وكانت بسنت حميدة قد حققت من قبل فضية ١٠٠ متر عدو ورقم قياسي مصري وعربي جديد بزمن ١١.٠٢ ثانية خلال مشاركتها في ملتقى كيب كينو كلاسيك بنيروبي ، في الجولة الذهبية لألعاب القوى العالمية بدولة كينيا وخلال نفس البطولة كان قد حقق إيهاب عبدالرحمن الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح بمسافه ٨٣.٧٩ متر .



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى على هذه النتائج المميزة التي تتحقق متمنيا خالص التوفيق فيما هو قادم على هذه النتائج المميزة ومزيد من البطولات الرياضية التي تتحقق والتي تأتي ضمن سلسلة النتائج المميزة للرياضة المصريه في ظل الدعم والاهتمام الغير مسبوق من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية والذي كان نتيجته تحقيق العديد والعديد من الإنجازات الرياضية ورفع راية مصر عاليه في كل المحافل الدولية.