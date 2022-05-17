بالشموع والهتافات.. وقفة داخل نقابة الصحفيين لتأبين شيرين أبو عاقلة| فيديو وصور

نظمت نقابة الصحفيين مساء اليوم، الثلاثاء ١٧ من الشهر الجاري، تأبين الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة التى اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة عملها.

وحرص عدد كبير من الصحفيين، علي التواجد داخل النقابة، لحضور تأبين الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مع الوقوف دقيقة حداد علي روحها.

وأنار الصحفيين الشموع علي الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مع تعالي الهتافات من أجلها، بصوت وطني عالي من أجل استشهادها.

وكانت من ضمن تلك الهتافات، "من القاهرة يا شيرين حقك راجع مش ناسيين"، و"للصحافة الفلسطينة، من القاهرة ألف تحية".

يذكر أنه جدد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية.

وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين وخصوصا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.

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