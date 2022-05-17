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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالشموع والهتافات.. وقفة داخل نقابة الصحفيين لتأبين شيرين أبو عاقلة| فيديو وصور

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين مساء اليوم، الثلاثاء ١٧ من الشهر الجاري، تأبين الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة التى اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة عملها.

وحرص عدد كبير من الصحفيين، علي التواجد داخل النقابة، لحضور تأبين الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مع الوقوف دقيقة حداد علي روحها. 

وأنار الصحفيين الشموع علي الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مع تعالي الهتافات من أجلها، بصوت وطني عالي من أجل استشهادها. 

وكانت من ضمن تلك الهتافات، "من القاهرة يا شيرين حقك راجع مش ناسيين"، و"للصحافة الفلسطينة، من القاهرة ألف تحية". 

يذكر أنه جدد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية.

وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين وخصوصا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.

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https://fb.watch/d3wF8CLq1E/

https://fb.watch/d3xzcIJGxY/

نقابة الصحفيين المحكمة الجنائية الدولية ضياء رشوان الاحتلال الاسرائيلي نقيب الصحفيين الشهيدة شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة الصحفية شيرين ابو عاقلة

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