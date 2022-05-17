التموين:احتياطي مصر من القمح يكفي4 شهور ولدينا اكتفاء من الدواجن والأرز.. فيديو

أكد مساعد أول وزير التموين ، الدكتور إبراهيم العشماوي إن الدولة المصرية لديها احتياطي من القمح يكفي 4 شهور ، واحتياطي من الزيوت يكفي 6 شهور ، واحتياطي من اللحوم والدواجن يكفي 11 شهرا ، متابعا : " عندنا اكتفاء ذاتي في الدواجن والأرز ولكن المؤثر هو زيادة أسعار الاعلاف والأمصال " .



وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ، خلال استضافته في برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الدولة المصرية تعد الدولة الوحيدة التي تتحمل 80 % من الزيادات السعرية عن كاهل مواطنيها ، والتضخم العالمي وصل 14 % " .

وتابع مساعد وزير التموين ، أن الدولة المصرية لديها آليات تحمي المواطن من التأثر السلبي بهذه الزيادات السعرية التي طرأت ، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل من 70 لـ 80 % من الزيادات السعرية.

