مرسيدس e200 موديل 2022 في السعودية.. تعرف عليها

أعلن وكيل العلامة التجارية الالمانية الفاخرة مرسيدس داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح مرسيدس e200 موديل 2022 ، منذ فترة كبيرة ، وهى السيارة الفاخرة الأكثر مبيعا من العلامة الألمانية في الوقت الحالي .

مرسيدس e200 موديل 2022

وكشفت شركة الجفالي للسيارات موزع مرسيدس داخل المملكة العربية السعودية ، أن السيارة مرسيدس e200 موديل 2022 ، تأتى بتصميم سيدان أو كوبيه أو مكشوفة، ولهذا يعجب بها الكثير من محبي السيارات الفاخرة، من محبي التصميم والأداء الرياضي إلى محبي الرحابة والسفر مع أفراد العائلة. ويتميز الجسم بديناميكية عالية وانسيابية راقية بنفس الوقت.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة مرسيدس e200 موديل 2022 ، بطول: 4,935 مم ، و عرض: 2,065 مم، و الارتفاع: 1,460 مم ، وقاعدة العجلات: 2,939 مم .

مرسيدس e200 موديل 2022

وتستمد مرسيدس e200 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 2.0 لتر تيربو 4 أسطوانات يولد قوة 197 حصانا وعزما أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وسرعة قصوى 240 كم/س، يتميز بكفاءة استهلاك وقود 14.5 لتر/ 100 كم (6.9 كم/لتر).

تأتي السيارة مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي 9 سرعات، مع الدفع الخلفي أو الكلي، وتأتي بنظام وضعية القيادة Dynamic Selectللاختيار بين القيادة المريحة أو الرياضية أو الاقتصادية.

كما تظهر السيارة مرسيدس e200موديل 2022 ، بمصابيح أمامية بالضوء العالي Ultra Range، وتأتي بديناميكية أكبر في الكوبيه، في حين تتمتع المكشوفة بسقف قماشي آلي.

٦التصميم الداخلي متوفر بأشكال وألوان مختلفة، منها ما يغلب عليه طابع الرقي ومنها ما يغلب عليها الرياضي مع ألوان متباينة، ويأتي نظام المعلومات والترفيه MBUX مع برمجيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على تفضيلات المستخدم، وتحصل على نظام صوت غامر من بورميستر يأتي بنظام عزل الضوضاء النشط.

مرسيدس e200 موديل 2022

كما يوجد نظام ملاحة متقدم مع توفير حركة المرور في الوقت الفعلي، ويساعد السائق كاميرات تعرض رؤية شاملة 360 درجة ونظام مراقبة المنطقة العمياء ومساعد الكبح النشط مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ. بالنسبة للمحركات تأتي بقوة 197 أو 258 حصانا مع الدفع الخلفي، وبقوة 367 أو 435 أو 612 حصانا مع الدفع الكلي، مع العلم أن المحرك الأقوى يتوفر في السيدان فقط.

تتمتع المقصورة الداخلية بتصميم يمزج بين الأناقة والتكنولوجيا الحديثة، تنتشر فيها الجلود والمواد الفخمة عالية الجودة، وتأتي بألوان متباينة في نسخ الكشف والكوبيه لتكشف عن جوهرها الرياضي مع ديناميكية تصميم لوحة القيادة والكونسول، تأتي بمقاعد بكسوة من الجلد الفاخر، والأمامية تتوفر بدعم التهوية والتدفئة والتدليك، كما يعمل مكيف الهواء أوتوماتيكيا لتوزيع الهواء بفعالية عالية لجميع الركاب.

تأتي السيارة بشاشة نظام معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة مع نظام MBUX برمجيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على تفضيلات المستخدم، تتصل الشاشة بالعدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، كما يأتي نظام المعلومات والترفيه مع نظام ملاحة متقدم بعرض ثلاثي الأبعاد وتوفير بيانات حركة المرور والتنقل في الوقت الفعلي، كما يدعم التحكم بالأوامر الصوتية ويتنبأ بالسلوك من خلال رصد المستخدم وحركة يده، كما تأتي السيارة بنظام دخول ذكي وزر تشغيل المحرك، فيما يقدم نظام الإضاءة 64 لونا، وتأتي بنظام الصوت من بورميستر مع خاصية عزل الضوضاء النشطة، كما يوجد شاحن لاسلكي للهاتف الذكي بالكونسول.

مرسيدس e200 موديل 2022

و تتوفر مرسيدس e200 موديل 2022 بالعديد من مواصفات الأمان وأنظمة لمساعدة السائق تتمثل في وسائد هوائية أمامية و جانبية و ستائرية ولركبة السائق ، و مساعد البقاء في المسار ، و مراقبة حركة المرور ، و مراقبة المنطقة العمياء ، و نظام الخروج الآمن ، وحساسات أمامية وخلفية لمساعدة الركن ، و كاميرات رؤية شاملة 360 درجة ، و إبقاء مسافة أمامية آمنة ، و حزمة مساعدة الركن بلس ، و قراءة إشارات المرور ، و مساعد السائق النشط.