الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 في دوري تنس الطاولة

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال» بالنادي الأهلي على الزمالك 3-0، ليواصل الفريق انتصاراته لليوم الثالث على التوالي في الدورة المجمعة ‏الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.‏

وشهدت مباراة الفريق أمام الزمالك تفوقًا كبيرًا للاعبي الأهلي، حيث تمكن محمد شومان من الفوز على المحترف البرازيلي بوستاجو بنتيجة 3-2، بعد أداء مميز للغاية، فيما تغلب محمد البيلي على أحمد علي بنتيجة 3-0، وفاز شادي مجدي على سيد رمضان بنتيجة 3-0.

وعبر أشرف عبد الفتاح، المدير الفني لتنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للاعبي الأهلي أمام الزمالك الذي يعتبر المنافس المباشر في البطولة، بعد أن قام بتدعيم صفوفه بالمحترف البرازيلي بوستاجو الذي يعتبر أحد اللاعبين أصحاب التصنيف المتقدم على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق من تعاقدات ومعسكرات إعداد، ونجح في توفير الإمكانيات اللازمة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز الكبير على الزمالك، لافتًا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين وخوض منافسات البطولة دون الاستعانة بمحترفين من الخارج كان لهما دور كبير في المستوى الذي ظهر به الجميع.

وأضاف أن رؤية مجلس الإدارة كانت ثاقبة بالاعتماد على أبناء الأهلي، خاصة أن قطاع تنس الطاولة يضم أسماء مميزة للغاية وتملك شخصية الأهلي، فضلًا عن التحلي بالرغبة في حصد البطولات، سواء مع الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات إلى جانب تشكيلهم للقوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدًا الأربعاء مع إنبي في الجولة السابعة والأخيرة للبطولة، ويسعى ‏فريق تنس طاولة الأهلي لمواصلة انتصاراته لحسم لقب الدوري.‏

جدير بالذكر أن «رجال تنس طاولة الأهلي» فاز على فريق الإسماعيلي، ومصر للتأمين ‏بنتيجة 3- صفر، في الجولتين الثالثة والرابعة للبطولة، كما تغلب على فريق الحوار بالمنصورة بنتيجة 3- صفر.‏

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا ‏عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي ‏سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.