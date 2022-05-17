التموين: نتحمل 80% من زيادات الأسعار العالمية ومخزون السلع يكفي 6 شهور

حل الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ضيفا على برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، وفيما يلي أبرز التصريحات:

العالم يخسر شهريا 3 تريليونات دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ، إن العالم بأكمله يشهد زيادة سعرية كبيرة جدا على النفط والطاقة ، موضحا أن حجم انتاج دول العالم يصل لـ 94 تريليون دولار قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأثر الحرب جعل هذا الرقم يصل لـ 12 تريليون دولار " .

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ، خلال استضافته في برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن كل شهر شهر يمر على الأزمة الروسية الأوكرانية من المتوقع أن يتسبب في خسارة الاقتصاد العالمي من 2.5 لـ 3 تريليون دولار " .

وتابع مساعد وزير التموين ، أن عوامل زيادة الإنتاج العالمي انخفضت ، مثل الاستثمار الأجنبي الذي انخفض 72% ، بالإضافة إلى انخفاض معدل نمو التجار لـ 10% ، ووصلت سعر الزيادة العالمية في المعادن لـ 85% .

الحكومة تتحمل 80% من الزيادات السعرية العالمية

وجه الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، الشكر إلى الجهات الرقابية على دورها في مراقبة الأسعار وعمليات غش التجار، موضحا أن ما يتم ضبطه طبيعي ويحدث في كل العالم خاصة التخزين وحبس السلع ، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية على وعي كامل بهذا الملف.

وأضاف “عشماوي”، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية لديها قدرة كبيرة على ضبط الزيادات السعرية، وليس هناك دولة في العالم فعلت ذلك، ذاكرا بعض الأمثلة على ذلك بالدول العظمى مثل أمريكا، وبريطانيا، والتي قلل فيها المواطنون إنفاقهم على السلع الأساسية 60%.

وتابع مساعد وزير التموين، أن الدولة لديها آليات تحمي المواطن من التأثر السلبي بهذه الزيادات السعرية التي طرأت على السعرية، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل من 70 لـ80% من الزيادات السعرية.

احتياطي مصر من القمح يكفي4 شهور ولدينا اكتفاء من الدواجن والأرز

أكد مساعد أول وزير التموين ، الدكتور إبراهيم العشماوي إن الدولة المصرية لديها احتياطي من القمح يكفي 4 شهور ، واحتياطي من الزيوت يكفي 6 شهور ، واحتياطي من اللحوم والدواجن يكفي 11 شهرا ، متابعا : " عندنا اكتفاء ذاتي في الدواجن والأرز ولكن المؤثر هو زيادة أسعار الاعلاف والأمصال " .

مصر الوحيدة في العالم المتحملة أكبر ارتفاع أسعار تخفيفا على المواطنين

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الدولة لم تطبق أي زيادة على سعر الخبز المدعم في ظل زيادة سعر القمح عالميا، مشيرا إلى أن الزيادات السعرية طالت السكر والزيت والذرة أيضا، وهي مدخلات أساسية للسلع، مؤكدًا "الدولة حريصة على حماية وامتصاص الزيادات السعرية".



تأسيس 5 شركات جديدة لصناعة الزيوت الفترة المقبلة

أكد مساعد أول وزير التموين ، الدكتور إبراهيم العشماوي أن هناك 203 ألف شركة جديدة في كافة الاستثمارات تم تنفيذهم خلال العام الماضي ، ووصل عدد تلك الشركات خلال العام الحالي لـ 349 ألف ، موضحا : " عدد الشركات في مصر زاد بنسبة 18 % ورؤوس الأموال زادت 12 % وهو ما يعطي انطباعا بتوسع السوق وارتفاع معدلات النمو " .

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ، خلال استضافته في برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن معظم هذه الشركات مملوكة لأفراد ، وهي شركات صغيرة ومتوسطة ، وتخارج الدولة من بعض القطاعات هدفه تركيز الدولة على قطاعات بعينها ، وزيادة حجم الاستثمارات مع القطاع الخاص ، منوها أن هناك 5 مصانع للزيوت سيتم تأسيسهم الفترة القادمة " .

التموين تحث المواطنين على تحديث بيانتهم

أكد مساعد أول وزير التموين ، الدكتور إبراهيم العشماوي إن قرار تسجيل أرقام المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية تشمل الـ 4 شركات محمولة المرخصة من وزارة الاتصالات ، مشيرا :" مد فترة التسجيل بسبب تزاحم الناس ووجود مشكلة في موقع الشركات بسبب زيادة الاقبال " .