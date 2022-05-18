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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: النصب والاحتيال وتوظيف أموال تهم تواجه مستريح أسوان

نجاح فوزي
نجاح فوزي

قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة،  تعليقا على مستريح أسوان، إن  المستريح وعد الأهالي بضعف قيمة المواشي التي يقومون باعطائها له .


وأضاف نجاح فوزي  في  حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،  :"  ما  فعله  المستريح هو نهج شركات توظيف الأموال في الثمانينات".

 

وتابع  :"   الشرطة والاجهزة  الأمنية لا تستطيع ان تتحرك ضد المستريح بدون بلاغ من الأهالي".

 

واكمل مساعد وزير الداخلية الأسبق  :"  بعد تلقي بلاغات من الأهالي ضد المستريح  تبدا النيابة بالتحقيق في هذه البلاغات ويتم التحرك وإلقاء القبض على المستريح ".

 

ولفت نجاح فوزي :"  ما فعله المستريح مع الضحايا تعتبر تهم نصب واحتيال  وتوظيف أموال، وغسيل اموال لأنه تلقى اموال  من المواطنين".

الداخلية مستريح أسوان نصب توظيف اموال اخبار التوك شو

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