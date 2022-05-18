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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

من لندن.. مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة شوهت الفكر الديني

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن التواصل مهم مع كل الأطراف بعد عقود من تشويه الجماعات المتطرفة للفكر الديني.


وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق من لندن أذاعه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحوار والرد يتم بالتفاعل المباشر وتوضيح الصورة كاملة أمام العالم.

فيما قال الدكتور سمير تكلا أمين المجموعة المصرية بالبرلمان البريطاني، إن توقيت زيارة مفتى الجمهورية إلى لندن في غاية الأهمية، مضيفا أن هناك أهمية نظرا لموضوع دراسة أوضاع الأديان من قبل رئيس وزراء بريطانيا في شهر مايو المقبل.


وأضاف سمير تكلا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة مفتى الجمهورية إلى لندن لشرح سماحة الدين الإسلامي، متابعا أن كلمة المفتي في مجلس العموم البريطاني حظيت باهتمام كبير.

شوقي علام مفتى الجمهورية الجماعات المتطرفة أحمد موسى توضيح الصورة

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