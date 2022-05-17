فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 41 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين رفع الضيوف رصيدهم إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز السابع.



ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل 23 مايو الجاري، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر النسخة السابقة.