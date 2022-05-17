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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج آلام القدم بحيل منزلية أبرزها تمارين الإطالة

علاج الام القدم بحيل
علاج الام القدم بحيل منزلية أبرزها تمارين الإطالة

تعد الام القدم من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال من مختلف الأعمار وهى من أهم المشكلات الصحية التى تؤثر على نشاط الإنسان وقوته وتعيقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وفى العديد من الثقافات القديمة يوجد ارتباط قوي بين الام القدم وصحة الإنسان العامة وفى العصير حديث وجد أن بعض الأمكان الموجودة فى باطن القدم ترتبط بشكل رئيسي بأجهزة الجسم المختلفة وتكشف عن وجود أى مرض بها.

نعرض لكم في هذا التقرير أبسط النصائح التى تساعد فى علاج الام القدم وذلك وفقا لما أوره موقع “كليفند كلينك ”.

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ممارسة تمارين الإطالة قبل الخروج من المنزل أو النهوض من السرير وطوال اليوم وقد تفكر في ارتداء جبيرة ليلية للمساعدة في وضع قدمك المصابة بزاوية 90 درجة أثناء النوم.

هذا يمكن أن يساعد في شد العضلات والأربطة المتوترة وقد يكون من المفيد الامتناع عن النوم على بطنك وترك قدميك مستوية.

إذا حاولت التمدد وارتداء أحذية رياضية أفضل أو استخدام ملحقات في الحذاء مثل "نعل طبي" واستمرت الام القدم  فيجب تحديد موعد مع طبيبك، وإذا كان لديك أي تورم بصري أو تغير في لون الجلد ، أو إذا شعرت بدفء قدمك عند لمسها، فيجب عليك تحديد موعد سريع مع الطبيب لأنك قد تكون مصابًا بتمزق في الأربطة أو الأوتار.

إذا كانت الام القدم خفيف أو معتدل فإن أول شيء سنفعله هو تغيير الدعم الخاص بك والتوصية ببروتوكول التمدد وتقديم توصيات الجليد وتعديل النشاط.

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