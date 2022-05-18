حادث 26 يوليو يؤخر الفنانة وفاء عامر في الوصول لبرنامج كلمة أخيرة

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تعطلت اليوم، ووقفت أعلى محور 26 يوليو بسبب حادثة مرورية، كانت سبب فى تأخرها عن الوصول لاستوديو برنامج " كلمة آخيرة " في حلقة خاصة كانت ستحل ضيفة.



روت الفنانة وفاء عامر تفاصيل معاصرتها لحادث محور 26 يوليو المروري وتأخر وصولها لـ برنامج " كلمة أخيرة " قائلة : نزلت السواق وسقت انا لأني مش بتحمل الصراحة أدي معاد وماجيش في معادي.

تابعت خلال حوارها برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" : الناس بتقف تتفرج كتير أوي الصح نفتح الطريق مش نقف نتفرج ونعطل المرور ".



واصلت : الصراحة فيه ناس واقفة بس عشان تتفرج ومش مهتمة بمشاكل الحادثة الي مش هيقدر يعمل حاجة يفسح الطريق عشان الناس تشوف شغلها ".



واشادت بجهود إدارة المرور في علاج الامر قائلة : حاجة رهيبة وجهد دؤوب كتيبة كاملة واقفة عشان تفسحخ الطريق ".