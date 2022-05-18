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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المنتدى الطبي الأفريقي: أكثر من 300 محاضر ومعرض عالمي يضم كافة التخصصات|فيديو

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي ، وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور عادل العدوي ، وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدى الطبي الافريقي ، إن المنتدى الطبي الافريقي هو المنتدى الطبي المنتظر ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تولية مصر للاتحاد الافريقي وجه أن يكون هناك تعاون بين مصر والأشقاء الافارقة في كافة المجالات خاصة الرعاية الصحية .

وتابع الدكتور عادل العدوي ، خلال مكالمة عبر الفيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن القارة الافريقية واجهت تحديا كبيرا بعد جائحة كورونا ، فكان لابد من اعداد هذا الحدث بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو مؤتمر موجهة للقاهرة الافريقية ويعقد في مصر ، ويشمل كافة قطاعات الطبية .

وأضاف " العدوي " ، أن المنتدى يضم 300 محاضر مصري وأجنبي ، ويضم عدد كبير من الجلسات الحوارية المختلفة ، إلى جانب معرض كبير للتجهيزات الطبية يشارك فيه أكبر الشركات الدوائية العالمية .

وأشار " العدوي " إلى ان المنتدي يوجه حلولا توافقية مع القيود الجديدة  التي فرضتها جائحة كورونا على العالم .

وتعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فعاليات المنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

ويستهدف المنتدى الذي يرفع شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" إعادة توجيه أنظار الشركات العاملة في المجال الطبي نحو إمكانيات الاستثمار في أفريقيا من خلال توفير أفضل مصادر لسلسلة إمداد تصنيع المنتجات مع ضمان التوزيع العادل للمنتجات وخدمات التكنولوجيا الطبية بالدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق أجندة قطاع الصحة على مستوى القارة.

الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق المنتدى الطبي الافريقي وزير الصحة الأسبق برنامج من مصر توك شو

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