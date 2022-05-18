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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجاكيت جلد وبنطلون جينز.. غادة عبدالرازق تظهر عبر انستجرام بإطلالة جذابة| شاهد

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "غادة" بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت جلد باللون الاسود وبنطلون جينز، مما حازت علي إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 

بمكياج جذاب..غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق تبهر المتابعين في أحدث ظهور

وقدمت غادة عبد الرازق، أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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