بجاكيت جلد وبنطلون جينز.. غادة عبدالرازق تظهر عبر انستجرام بإطلالة جذابة| شاهد

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "غادة" بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت جلد باللون الاسود وبنطلون جينز، مما حازت علي إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وقدمت غادة عبد الرازق، أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.