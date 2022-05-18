مسلم: الحوار الوطنى لا يعني هدم كل شيء والبناء من جديد

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشيوخ، أن فكرة الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلوبة طول الوقت، وليست من الأشياء الموسمية.

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " كلام فى السياسة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلام أحمد الطاهري، أن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لابد أن تكون مطروحة فى الحوار الوطني، فهناك أمور تحتاج إلى التوافق المجتمعي، فهذه الأشياء تحتاج أيضا أن يتم طرحة.

وتابع :" اخشي أن يعتقد البعض أن الحوار هو هدم كل شئ والبناء من جديد، مؤكدًا أن البلد لا تحتمل هذا الأمر ولن نعيد اختراع العجلة من جديد.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى هو حوار للدولة، وليس لنظام معين، وهدفه تقدم الدولة، وعلينا أن نتحاور جميعا من اجل الدولة.

وكشف أن الحوار مفتوح للجميع، ولكن الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية، هذا النظام هو الذى سيحاسب على المخرجات، معلقًا :" لو حد من المعارضة اقترح شيء وتم تنفيذه وحدث مشكلة سيحاسب عليها النظام، وليس المعارضة".

وأكد أن النظام يبحث عن توافق حول العديد من القضايا، و يكون المتحاور لديه المعرفة و العلم.