عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. آثار الحكيم : اعتزالي الفن جاء باختيار إلهي |شاهد

آثار الحكيم
آثار الحكيم

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة آثار الحكيم بعيد ميلادها، والتى على الرغم من بساطة ملامحها إلا أنها استطاعت أن تلعب أدوارًا مختلفة، فظهرت "سيدة" الفتاة المغلوبة على أمرها في "نحن لانزرع الشوك"، واستطاعت أن تترك بصمتها بشخصية "ظريفة" في “ترويض شرسة”.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة آثار الحكيم .. 

حصلت آثار الحكيم على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة.

ونالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينيات بعد اكتشافها على يد الفنان سمير غانم.

ومن أشهر أفلامها "النمر والأنثى"، و"طائر على الطريق"، و"الحب فوق هضبة الهرم"، و"بطل من ورق".

كرست "الحكيم" مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، ولها في ذلك بصمات عديدة، مثل "زيزينيا"، و"ليالي الحلمية"، و"الفرار من الحب"، و"قناديل البحر".

جاء فيلمها "الحب فوق هضبة الهرم" في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996.

وفي عام 2008 خرجت لتعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى هي الفنانة الراحلة شادية التي أعلنت الاعتزال في أوجه شهرتها.

تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبا عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل، ودخلت مع زوجها محمود مجدي جودت في خلافات كثيرة بسبب حضانة الأطفال، ودخلوا في مشاكل قضائية لفترة.

وفى يناير الماضى أعلنت آثار الحكيم اعتزالها مرة أخرى وقالت: "اعتزلت الفن بشكل نهائي لا رجعة فيه؛ فأنا اكتفيت من الشهرة والنجومية".

أضافت: "أن اعتزالها الفن جاء باختيار إلهي؛ وليس بسبب عدم عملها في الفترة الأخيرة مؤكدة أنها بعيدة عن الفن منذ عام ٢٠١٢".

تابعت: "قررت التفرغ لعبادة الله ؛ منذ سنوات حيث بدأت بالتعرف أكثر على بعض الأمور الدينية".

اختتمت: "استعنت ببعض كتب التفسير الدينية وخاصة كتب التفسير البسيطة التي يستعين بها الصغار وبدأت أتدرج في المعرفة الدينية عامًا عن آخر".

 

أثار الحكيم الفنان سمير غانم اعتزال آثار الحكيم اثار الحكيم تعلن اعتزالها اخبار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

ترشيحاتنا

إيران تحتجز سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتقبض على طاقمها

حدث ليلاً|التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو.. رئيس الزمالك: لن نلعب باستاد القاهرة.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين.. تدهور صحة بوتين

أخبار الرياضة| الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين.. وموعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أحمد جعفر: شعبية الزمالك في الخليج تتفوق على الأهلي| فيديو

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أحمد جعفر: تفوقت على ميدو وعمرو زكي في الزمالك.. ورحلت بمزاجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ