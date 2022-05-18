في عيد ميلادها.. آثار الحكيم : اعتزالي الفن جاء باختيار إلهي |شاهد

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة آثار الحكيم بعيد ميلادها، والتى على الرغم من بساطة ملامحها إلا أنها استطاعت أن تلعب أدوارًا مختلفة، فظهرت "سيدة" الفتاة المغلوبة على أمرها في "نحن لانزرع الشوك"، واستطاعت أن تترك بصمتها بشخصية "ظريفة" في “ترويض شرسة”.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة آثار الحكيم ..

حصلت آثار الحكيم على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة.

ونالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينيات بعد اكتشافها على يد الفنان سمير غانم.

ومن أشهر أفلامها "النمر والأنثى"، و"طائر على الطريق"، و"الحب فوق هضبة الهرم"، و"بطل من ورق".

كرست "الحكيم" مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، ولها في ذلك بصمات عديدة، مثل "زيزينيا"، و"ليالي الحلمية"، و"الفرار من الحب"، و"قناديل البحر".

جاء فيلمها "الحب فوق هضبة الهرم" في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996.

وفي عام 2008 خرجت لتعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى هي الفنانة الراحلة شادية التي أعلنت الاعتزال في أوجه شهرتها.

تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبا عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل، ودخلت مع زوجها محمود مجدي جودت في خلافات كثيرة بسبب حضانة الأطفال، ودخلوا في مشاكل قضائية لفترة.

وفى يناير الماضى أعلنت آثار الحكيم اعتزالها مرة أخرى وقالت: "اعتزلت الفن بشكل نهائي لا رجعة فيه؛ فأنا اكتفيت من الشهرة والنجومية".

أضافت: "أن اعتزالها الفن جاء باختيار إلهي؛ وليس بسبب عدم عملها في الفترة الأخيرة مؤكدة أنها بعيدة عن الفن منذ عام ٢٠١٢".

تابعت: "قررت التفرغ لعبادة الله ؛ منذ سنوات حيث بدأت بالتعرف أكثر على بعض الأمور الدينية".

اختتمت: "استعنت ببعض كتب التفسير الدينية وخاصة كتب التفسير البسيطة التي يستعين بها الصغار وبدأت أتدرج في المعرفة الدينية عامًا عن آخر".