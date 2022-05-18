طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري أدبي يؤدون امتحان الجغرافيا.. و"العلمي" الكيمياء

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الأزهري للقسم الأدبى، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادتى الجغرافيا والثقافة الإسلامية، أما طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى فيؤدون امتحان مادتى القرآن الكريم والجغرافيا.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى، امتحانهم فى مادتى الكيمياء والثقافة الإسلامية، أما طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى، فيؤدون امتحانهم فى مادتى القرآن الكريم والفيزياء.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.



وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.



