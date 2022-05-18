عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاقتصاد المصري قادر على مواجهة وامتصاص تداعيات الأزمات العالمية

مجدي الوليلي، عضو
مجدي الوليلي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري أكثر قوة وصلابة وقادر على مواجهة وامتصاص تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ عام 2016، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمات العالمية ذات التأثير الحدود العابر للقارات.

 وأوضح الوليلي، في تصريحات له اليوم، أن الاقتصاد المصري، ليس هشًا ولا ضعيفًا، ويعد واحدًا من أقوى الاقتصاديات على مستوى المنطقة، وضمن أربع اقتصاديات نامية على مستوى العالم. 

 ولفت إلى أن مصر بلا شك كغيرها من دول العالم طالتها تداعيات الأزمة "الروسية-الأوكرانية"، وهو ما أثر على ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الأساسية التي تستوردها مصر، ومثّل ضغوطًا على الجنيه المصري، إلا أن اقتصادنا اكتسب مناعة حصنته من تداعيات الأزمات العالمية، وجعلته قادرًا على الصمود، موضحًا أن خطة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية والتي أعلن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محكمة ودقيقة وشاملة.

 

يدعو الحكومة إلى الاقتداء بنهج "النبي يوسف" لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

 

وذكر عضو مجلس النواب، أن تجارب الدول والمجتمعات في تاريخها القديم والحديث، لا تخلو من أزمات اقتصادية، ومن القصص المشهورة في تاريخنا ما حكاه القرآن الكريم في قصة يوسف- عليه السلام- وكيفية تعامله مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها عصره، والتي اعتبرتها كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والمعاهد الاستراتيجية، بمثابة رؤية ونهج اقتصادي يُصلح في كل مكانٍ وزمانٍ، والتي ارتكز فيها على عدة أساسيات وهي:" الزراعة- والإنتاج- والاحتياطي التحصيني- وتنويع مصادر الدخل- والعمل المتواصل.. ألخ"، فضلًا عن التقشف، وهو ما ندعو حكومتنا إلى الاقتداء بنهجه لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

مجدي الوليلي لجنة الصناعة الاقتصاد الإصلاح الاقتصادى مجلس النواب الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

ترشيحاتنا

بعثة سلة الزمالك تصل رواندا استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة بالدوري

عبد الغفار: التغطية الصحية الشاملة أولوية قصوى لمصر

مفتي الجمهورية من لندن: مصر ما زالت صامدة في حربها على الإرهاب

شوبير لـ الأهلي:قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب لن يتغير

جانتس يتوجه لأمريكا لبحث ملف إيران وأوكرانيا.. وجيش إسرائيل يستعد لضرب إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

فيديو

تفاصيل تصادم أتوبيس و7 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريحة الغردقة .. فيديو جراف

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ