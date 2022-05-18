شبورة وحرارة شديدة.. تحذير هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس| فيديو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأكدت الهيئة ،أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 21 مايو، هيكون في انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو