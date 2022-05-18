أزمة وسط الملعب.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة البنك

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من لاعبيه خلال مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب كل من حسام حسن ومحمد محمود ومحمود متولي لأسباب فنية، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، عمرو السولية، آليو ديانج “ ثلاثي وسط الملعب” ولويس ميكيسوني بسبب الإصابة.

وأعلن موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي اليوم والتي ضمت كلاً من: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، جمعها من 14 مباراة حتى الآن، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.