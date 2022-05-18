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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيي : تصريحات مرتضي منصور سبب أداء الزمالك السيىء

صدى البلد

أعرب طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك عن اندهاشه من أداء الفريق أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجوله الـ ١٩ من بطولة الدوري المصري. 

 

وأكد طارق يحيي في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن أداء الزمالك مثير للدهشة حيث قدم الفريق أداء رائعا أمام فيوتشر ثم ظهر بأداء باهت أمام إنبي وطلائع الجيش. 

 

وأضاف أن اختلاف الروح والأداء في الزمالك غريب مشددا على أن السبب هو إعلان رئيس الزمالك عن توقف مفاوضات التجديد لعدد من نجوم الفريق. 

 

وتابع أن لاعبي الزمالك يعانون من ضعف شديد في التركيز ، متابعا أن طريقة اللعب التي ينفذها فيريرا مع نادي الزمالك 4-3-3 لا تصلح الآن واللاعبون الحاليون لا يمكنهم تنفيذ هذا الأسلوب الدفاعي والهجومي في منطقة وسط الملعب.

وتابع أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقة عندما يغيب طارق حامد أو إمام عاشور ويجب على فيريرا أن يبحث عن حلول.

وأكد أن  الزمالك يجب أن يعيد  حمدي علاء من الإعارة بعد أن تعرض للعقاب من كارتيرون وأبعده عن الفريق، كما يحتاج الزمالك منح الفرصة لبعض الأسماء المميزة في قطاع الناشئين مثل طارق علاء وحسام أشرف في ظل وجود تقصير كبير من جانب اللاعبين الكبار.

 

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