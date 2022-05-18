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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للوقاية منها .. اكتشف أبرز أسباب الإصابة بـ متلازمة القولون العصبي

للوقاية منها .. اكتشف
للوقاية منها .. اكتشف أسباب متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم، كما أنها تسبب الام قوية للفرد تجعله غير قادر على تناول الطعام.

ولأن متلازمة القولون العصبي من أكثر الأمراض انتشارا في العالم نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بها للتمكن من تجنبها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic”

وأوضح الموقع أن هناك عدة عوامل تساعد فى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ولكن السبب الدقيق غير معروف حتى الان لذا نعرض لكم أهم أسبابها وأعراضها.

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  • تقلصات عضلية في الأمعاء: جدران الأمعاء مبطنة بطبقات من العضلات تتقلص أثناء تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.
  • التقلصات التي تكون قوية وتستمر لفترة أطول من المعتاد يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ والإسهال.
  • يمكن أن تؤدي التقلصات المعوية الضعيفة إلى إبطاء مرور الطعام وتؤدي إلى براز صلب وجاف.
  • الجهاز العصبي: قد تتسبب الحالات غير الطبيعية للأعصاب في الجهاز الهضمي في الشعور بالانزعاج أكثر من المعتاد عندما يتمدد بطنك بسبب الغازات أو البراز.
  • يمكن أن تتسبب الإشارات ضعيفة التنسيق بين الدماغ والأمعاء في أن يبالغ جسمك في رد فعله تجاه التغيرات التي تحدث عادة في عملية الهضم، مما يؤدي إلى الألم أو الإسهال أو الإمساك.
  • عدوى شديدة: يمكن أن تصاب بمتلازمة القولون العصبي بعد نوبة إسهال شديدة والتهاب المعدة والأمعاء التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات.
  • ترتبط متلازمة القولون المتهيج (IBS) بوجود فائض من البكتيريا في الأمعاء أو فرط نمو البكتيريا.
  • ضغوط الحياة المبكرة يميل الأشخاص المعرضون لأحداث مثيرة للتوتر، خاصة في مرحلة الطفولة، إلى ظهور المزيد من أعراض متلازمة القولون العصبي.
  • التغييرات في ميكروبات الأمعاء وتشمل التغييرات في البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش عادة في الأمعاء وتلعب دورًا رئيسيًا في الصحة.
  • تشير الأبحاث إلى أن الميكروبات لدى الأشخاص المصابين بـمتلازمة القولون العصبي قد تختلف عن تلك الموجودة في الأشخاص الأصحاء.
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