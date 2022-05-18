للوقاية منها .. اكتشف أبرز أسباب الإصابة بـ متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم، كما أنها تسبب الام قوية للفرد تجعله غير قادر على تناول الطعام.

ولأن متلازمة القولون العصبي من أكثر الأمراض انتشارا في العالم نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بها للتمكن من تجنبها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic”

وأوضح الموقع أن هناك عدة عوامل تساعد فى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ولكن السبب الدقيق غير معروف حتى الان لذا نعرض لكم أهم أسبابها وأعراضها.