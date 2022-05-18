حرق ابن شقيقه علشان الميراث .. المؤبد لموظف بالمعاش بحدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الأربعاء، معاقبة موظف بالمعاش، بالسجن المؤبد وذلك لاتهامه بقتل نجل شقيقة بمنطقة حدائق القبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر صادق بربرى وعضوية المستشارين سمير أبو دوح ومحمد السيد المحمودى وأمانة سر حسام كمال.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 11425 لسنة 2021 جنايات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم "حسن. أ، 74 عاما" موظف بالمعاش، في أكتوبر من العام الماضي في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، قتل المجني عليه «أحمد نبيل، نجل شقيقه»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه رغبة منه في الأستيلاء على محله التجاري فأخذ يتدر سبيلا لمبتغاه له الشيطان سوء ووسوس عمله ومهد له سبيل خطيئته وأوحي له كيفية الخلاص منه وهي قتله حرقا فأستقر في وجدانه وسيلة لأستدارج ضحيته فقام بتكسير يافطة محله التجاري وقام بإعداد أداة قتله «بنزين» بغية تنفيذ مآربة الآثم منتظرا قدوم المجني عليه، وما أن ظفر به حتي سكب السائل عليه وألحقه بأشعال عود ثقاب وألقاه عليه مضرما النيران، وموقدأ فيه لهيب الحقد والغضب والكره مشاهدا إياه يحترق غير عابثا بصلة رحمه محدثا ما ألم به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال أحد الشهود مالك محل لبيع أجهزة التكييف، أمام النيابة العامة، بوجود خلافات مسبقة بينه وبين المتهم شقيق والده والتي تمثلت في خلافات على الميراث ورثة الأخير في الاستيلاء على محل تجاري خاص به موجود بالعقار الذي يقطن به ويوم الواقعة علم بقيام المتهم باتلاف يافطة المحل خاصته فتوجه لقسم شرطة حدائق القبة، وحرر محضرا بالواقعة قيد قضائيا برقم 11422 لسنة 2021 جنح حدائق القبة وتوجه إلى حيث محله لتصور التلفيات التي حدثت وفوجئ بالمتهم يخرج من العقار حاملا بيده زجاجة بها مادة معجلة للأشتعال «بنزين» وقام بسكبها عليه ثم أخرج من جيب جلبابه علبة ثقاب أشعل منه عودا وألقاه عليه مشعلا النيران به قاصدا من ذلك قتله والأستيلاء على محله التجاري.

وجاء في أقوال أحد الشهود أيضا، فني تبريد وتكييف، أمام النيابة العامة، بأنه يعمل برفقة الشاهد الأول في مجال بيع وصيانة أجهزة التكييف وأن الأخير يملك محل تجاري بمنطقة حدائق القبة، وبيوم الواقعة وحال تواجده رفقة رب عمله ورد إليه العلم بقيام المتهم بإتلاف يافطة المحل التجاري خاصة المجني عليه، فتوجه رفقة الأخير إلى حيث قسم شرطة حدائق القبة وحرر محضرا بالواقعة وأعقبة توجها إلى حيث المحل التجاري لتصور التلفيات التي حدثت بالمحل وحال قيام المجني عليه بذلك فوجئ بالمتهم يخرج من العقار الكائن به المحل حاملا بيده زجاجة بها مادة معجلة للأشتعال «بنزين»، وقام بسكبها على رب عله وندد بأنه سوف يقوم بإضرام النيران وقتله، وقد نفذ وعيده بأن أشعل عود ثقاب وألقاه على المجني عليه فأشتعلت به النيران وكان قصده من ذلك قتله.