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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات وحيازة بندقية آلية بـ بنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش، وحيازة سلاح نارية "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21128 لسنة 2020 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 2098 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم "خليل أ إ" 32 سنة عامل مقيم قويسنا بمحافظة المنوفية أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما أحرز 9 طلقات تستخدم على نفس السلاح السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى "بندقية لية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة بنها، بواسطة قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح الناري.
وورد تقرير الطب الشرعى الذي أكد أن المخدر هو مخدر الحشيش فأحالته النيابة للمحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

القليوبية مديرية امن القليوبية محافظة القليوبية قليوب الطب الشرعى

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