عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني جديدة لـ حمادة هلال وهيثم شاكر ودياب ومي سليم

حمادة هلال
حمادة هلال

يستعد المنتج وليد منصور لطرح عدد من الأغاني لعدد من نجوم مصر بداية من مطلع الشهر القادم أولها أغنية جديدة للنجم حمادة هلال أحد نجوم موسم رمضان 2022 بعد نجاح ساحق لمسلسل المداح يعود من جديد حمادة بأغنية "تكا تكا" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع هاني ربيع ومن إنتاج وليد منصور.

برفقة عمرو أديب.. أحدث ظهور لـ حمادة هلال عبر إنستجرام

من داخل السينما.. حمادة هلال في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

كما يتعاون مع النجم دياب الذي تألق هذا العام بمسلسل توبة بموسم رمضان 2022 بأغنيتين الأولى "ياتي يأتي" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع توما وأغنية ثانية من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم سوف يتم الإعلان عنها قريبا والأغنيتين من إنتاج وليد منصور الذي يراهن على عودة قوية لدياب من خلال التعاون مع شركة تالنت دبليو إم.

رابع أغنيات صيف 2022 من إنتاج تالنت بيتس وليد منصور فتحمل توقيع النجم هيثم شاكر في أغنية بعنوان "بالإذن" من كلمات وائل توفيق وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم ويراهن وليد منصور على نجاح تلك الأغنية التي تعد عودة قوية للنجم هيثم شاكر في سباق الأغاني الدرامية.

أما عن تعاون شركة تالنت مع المطربات يتعاون وليد منصور مع الفنانة مي سليم بأغنية "أنا جيت" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري أما عن مفاجآت وليد منصور بصيف 2022 فهو تعاون مع المطربة السورية لميس كان صاحبة النجاحات الساحقة لأغانيها عربيا وعالميا منها أغنية "مسيطرة" بأغنية جديدة من إنتاج تالنت بيتس  "شغل سينما" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع وسام عبد المنعم.

على صعيد آخر يشهد موسم صيف 2022 عودة قوية لحفلات كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بتوقيع شركة تالنت دبليو إم حيث صرح وليد منصور بتوقيع عقود عدد 6  حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي لموسم صيف 2022 بجولف بورتو مارينا التي عادت بقرار من الدكتور حسني هاني بإعادة موسم حفلات جولف بورتو مارينا.

حمادة هلال المداح تكا تكا بسبب انقطاع الكهرباء موسم رمضان 2022 دياب توبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

انخفاض الحرارة.. الأرصاد: تأثر مصر بغطاء سحابى يقلل سطوع الشمس لمدة 48 ساعة

توقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا

موضوعات متعلقة

غدا.. جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

بسنت شوقي عن زواجها: شكراً لكل اللي ساعدنا إن اللحظة دي تتحقق

منها شغلوني وخسارة لحليم وسالكة لويجز.. الأغاني العربية الأكثر استماعا عالميا

أحمد حلمي: واحد تاني حقق إيرادات منقطعة النظير

أخبار الفن|تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام.. روبي تشعل السوشيال ميديا في ظهورها الأخير

التفاصيل الكاملة لعملية أنغام الجراحية في الكتف

في ذكرى ميلاد منيرة المهدية.. معلومات عنها وقصة اعتزالها بسبب أم كلثوم

عرض مسلسل She Hulk يوم 17 أغسطس عبر ديزني بلس

ترشيحاتنا

أوباميانج يعتزل اللعب الدولي مع منتخب الجابون

الأمم المتحدة: مقتل 3778 مدنيا وإصابة 4186 آخرين في أوكرانيا منذ بداية الغزو

الأرصاد : وصول الحرارة في المساء إلى 10 درجات كلام غير صحيح

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراض جديدة في خاركيف

مصدر بـ الكاف: بكاري جاساما خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

أنا حفيد الفراعنة .. هاشتاج جديد يتصدر تويتر.. ما القصة؟

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ