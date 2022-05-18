أغاني جديدة لـ حمادة هلال وهيثم شاكر ودياب ومي سليم

يستعد المنتج وليد منصور لطرح عدد من الأغاني لعدد من نجوم مصر بداية من مطلع الشهر القادم أولها أغنية جديدة للنجم حمادة هلال أحد نجوم موسم رمضان 2022 بعد نجاح ساحق لمسلسل المداح يعود من جديد حمادة بأغنية "تكا تكا" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع هاني ربيع ومن إنتاج وليد منصور.

كما يتعاون مع النجم دياب الذي تألق هذا العام بمسلسل توبة بموسم رمضان 2022 بأغنيتين الأولى "ياتي يأتي" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع توما وأغنية ثانية من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم سوف يتم الإعلان عنها قريبا والأغنيتين من إنتاج وليد منصور الذي يراهن على عودة قوية لدياب من خلال التعاون مع شركة تالنت دبليو إم.

رابع أغنيات صيف 2022 من إنتاج تالنت بيتس وليد منصور فتحمل توقيع النجم هيثم شاكر في أغنية بعنوان "بالإذن" من كلمات وائل توفيق وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم ويراهن وليد منصور على نجاح تلك الأغنية التي تعد عودة قوية للنجم هيثم شاكر في سباق الأغاني الدرامية.

أما عن تعاون شركة تالنت مع المطربات يتعاون وليد منصور مع الفنانة مي سليم بأغنية "أنا جيت" من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري أما عن مفاجآت وليد منصور بصيف 2022 فهو تعاون مع المطربة السورية لميس كان صاحبة النجاحات الساحقة لأغانيها عربيا وعالميا منها أغنية "مسيطرة" بأغنية جديدة من إنتاج تالنت بيتس "شغل سينما" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع وسام عبد المنعم.

على صعيد آخر يشهد موسم صيف 2022 عودة قوية لحفلات كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بتوقيع شركة تالنت دبليو إم حيث صرح وليد منصور بتوقيع عقود عدد 6 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي لموسم صيف 2022 بجولف بورتو مارينا التي عادت بقرار من الدكتور حسني هاني بإعادة موسم حفلات جولف بورتو مارينا.