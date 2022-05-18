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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بامبو ومنسي يقودان هجوم البنك أمام الأهلي في الدوري

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد المقاولون العرب مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال - كريم بامبو - إسحاق يعقوبو

خط الهجوم: ناصر منسي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 14 جولة فقط، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 جولة.

الدوري المصري المقاولون العرب البنك الاهلي الأهلى ترتيب الدورى خالد جلال

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