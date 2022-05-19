طريقة عمل الكبدة بالردة في المطاعم

تعد الكبدة من الاكلات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم كبدة بالردة بأسرار المحلات:

مقادير كبدة بالردة:

كبدة بانيه

ردة

ملح

فلفل

كمون

بودرة ثوم

فلفل أخضر مفروم

عصير ليمونة

ملعقة خل

الدقة

عصير ليمونة

ملح

فلفل

كمون

ثوم مفروم

فلفل أخضر

ماء

طريقة تحضير كبدة بالردة:

* اخلطي الفلفل المفروم مع ملح وفلفل و كمون و بودرة الثوم و عصير الليمون و الخل و يقلبوا جيدا.



* تبلى الكبدة فى الخليط و تترك على الاقل ساعة فى التتبيلة.

* ارفعى الكبدة و تغمس فى الردة ثم ترص فى صينية الفرن و تدخل حتى تكتمل النضج تماما.

طريقة تحضير الدقة:

* اخلطي عصير الليمون مع الملح والفلفل والثوم والفلفل الأخضر والكمون.

* قدمي الكبدة مع الدقة بالهنا.