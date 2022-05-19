طريقة عمل الكبدة بالردة في المطاعم

تعد الكبدة من الاكلات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم كبدة بالردة بأسرار المحلات:
مقادير كبدة بالردة:
كبدة بانيه
ردة
ملح
فلفل
كمون
بودرة ثوم
فلفل أخضر مفروم
عصير ليمونة
ملعقة خل
الدقة
عصير ليمونة
ملح
فلفل
كمون
ثوم مفروم
فلفل أخضر
ماء
طريقة تحضير كبدة بالردة:
* اخلطي الفلفل المفروم مع ملح وفلفل و كمون و بودرة الثوم و عصير الليمون و الخل و يقلبوا جيدا.
* تبلى الكبدة فى الخليط و تترك على الاقل ساعة فى التتبيلة.
* ارفعى الكبدة و تغمس فى الردة ثم ترص فى صينية الفرن و تدخل حتى تكتمل النضج تماما.
طريقة تحضير الدقة:
* اخلطي عصير الليمون مع الملح والفلفل والثوم والفلفل الأخضر والكمون.
* قدمي الكبدة مع الدقة بالهنا.