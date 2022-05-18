كان أمينًا.. أحمد موسى يهنئ بسام راضى بتعيينه سفيراً لمصر لدى إيطاليا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلا عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الحركة الدبلوماسية شهدت تعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى حكومة إيطاليا.

وقدم موسى التحية لـ السفير بسام راضي، الذى عمل لسنوات كمتحدث باسم الرئاسة، قائلا: السفير بسام راضي كان يقوم بدوره على أكمل وجه.

وأشار إلى أن راضى كان يتواصل مع الجميع، وكان أمينا فى نقل المعلومات، وكان دقيقا فى كل تصريح، وكان صادقا للغاية.

وتابع: أشهد أن السفير بسام كان أمينا على كل كلمة تصدر منه، واتقدم له بالتهنئة على المنصب الجديد".