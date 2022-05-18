إصابة شاب بحروق أثناء تفويله موتوسيكل بالشرقية

قال شريف محمد عبدالعزيز، والد الشاب محمد ضحية حريق البنزينة في الشرقية، إن ابنه أصيب أثناء تموينه “الموتوسيكل” وهو في طريقه إلى الامتحان، معقبًا: “الظاهر إن خرطوم البنزينة شبك في الموتوسيكل وهو طالع فجاب المسدس عليه ورش عليه بنزين أو حصل مس كهربائى في الموتوسيكل”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يكن متواجدا أثناء الحادث الذي تعرض له ابنه، مشيراً إلى أنه تم تشخيص ابنه بأنه مصاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 30%.

وأكد أن ابنه مازال على قيد الحياة، مضيفًا أن عددًا من المسؤولين، بينهم رئيس الجامعة ورئيس قسم الحروق في مستشفى الطوارئ بالمنصورة، تواصلوا معه بعد مناشدته المختصين مساعدة ابنه خلال مداخلة تليفزيونية.