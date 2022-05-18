محافظ دمياط تشارك بانتخابات اختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا |صور

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، "رئيس فرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في مصر" بالانتخابات التى انعقدت بمدينة كيسومو الكينية، لاختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية.

وفازت روحياتو ماليك لوى عمدة بانجول بجامبيا بمقعد رئيس الشبكة، حيث نقلت" المحافظ "لها تحيات و تهنئة الدولة المصرية بهذا الفوز، معربة عن أصدق امنياتها لها بالتوفيق والسداد فى تلك المهمة، كما توجهت بالشكر إلى ماكورة داو عمدة فمبولو بساحل العاج ورئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا السابقة، مشيدة بما حققته من جهود لدعم أهداف الشبكة خلال فترة رئاستها لها.

فيما ذكرت الدكتورة منال عوض أن شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا حققت خطوات كبيرة لتعزيز التواصل بين النساء على المستوى الأفريقي، وتبادل الخبرات بالمجالات المختلفة، كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد فى إطار أهداف الشبكة والتى تسعى دومًا إلى تنفيذها منذ توليها رئيس فرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في جمهورية مصر العربية.

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