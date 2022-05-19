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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: عدم انضمام أوكرانيا لـ حلف الناتو دليل على نجاح بوتين

سمير فرج
سمير فرج

رد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على سؤال هل الرئيس الروسي بوتين حقق الأهداف التى كان يرغب فيها بعد الهجوم على أوكرانيا، وقال :" بوتين نجح و الدليل عدم انضمام أوكرانيا لـ حلف الناتو".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، تقديم الإعلامي أحمد موسى،  أن الخسائر التى تعرضت لها أوكرانيا كبيرة، و السبب فى ذلك الرئيس الأوكراني، موضحًا :” لو الرئيس الأوكرانى كان أعلن منذ فترة عدم الانضمام لـ حلف الناتو، لم تتعرض بلاده لكل هذه الأشياء”.

وتابع أن أوكرانيا تحتاج لـ أكثر من 10 سنوات لكي تعود كما كانت، فالخسائر كثيرة، والأموال التى تم تجميعها لـ أوكرانيا قليلة جدًا.

وكشف أن روسيا لم تكن تهدف لـ السيطرة على أوكرانيا، ولكن كانت تهدف بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة، وأكد أن روسيا لديها شروط لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، «تعلن أنها دولة محايدة، بالإضافة إلى تعهدها بدعم دخول حلف الناتو أو أي حلف عسكري، واعترافها بأن شبه جزيرة القرم خاضعة لروسيا، وعدم الحصول على السلاح النووي». 

 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد إطالة الحرب الروسية الأوكرانية لأنها تستنزف الاقتصاد الروسي، لذلك أمريكا تمنح أوكرانيا أسلحة دفاعية وليست هجومية، متوقعًا أن بوتين إذا سيطر على ميناء أوديسا بأوكرانيا سيعلن وقف إطلاق النار.

 

وقد كشف أن حلف الناتو به 30 دولة واللائحة تلزم بضرورة موافقة جميع الأعضاء على انضمام فنلندا والسويد.

 

وتابع :" 29 دولة وافقت على انضمام فنلندا والسويد للناتو باستثناء تركيا التي تتهم السويد وفنلندا بإيواء أعضاء حزب العمل الكردستاني المعادي لأنقرة، مضيفا أن تركيا ترى أن السويد دولة حاضنة للإرهاب". 

 

ولفت إلى أن أنقرة تنظر لموضوع الموافقة على ضم فنلندا والسويد للناتو من مصالحها ومساومة أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوقت ليس في صالح الحلف لذلك يهدف للإسراع لإنهاء قضية أوكرانيا قبل فرض السيطرة الروسية على أوكرانيا، لذلك تركيا تستغل الأمور، وترغب في الحصول على طائرات إف 35 من أمريكا ورفع كل العقوبات المفروضة عليها. 

 

سمير فرج المفكر الاستراتيجي الروسي بوتين الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا

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