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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وجهات تجارية جديدة بالقاهرة تستقطب علامات عالمية.. تفاصيل

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

تشهد القاهرة الجديدة استعدادات لافتتاح وجهة تجارية متعددة الاستخدامات خلال عام 2026، بعد الإعلان عن انضمام عدد من العلامات العالمية والإقليمية في قطاعات السيارات والضيافة والمطاعم والمشروبات، بعضها يدخل السوق المصري للمرة الأولى.  

يأتي ذلك في إطار تطوير مشروع يضم أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، يستهدف تقديم نموذج متكامل يجمع بين الأعمال والتسوق والخدمات في موقع واحد. ويضم المشروع علامات متخصصة في السيارات الفاخرة والأثاث والمطاعم والمقاهي، بما يعكس توجهًا نحو تنويع الأنشطة داخل المجمعات متعددة الاستخدامات شرق القاهرة.  

يقع المشروع مباشرة على الطريق الدائري عند مدخل القاهرة الجديدة، وعلى مسافة دقائق من شارع التسعين، بما يوفر سهولة الوصول من مختلف مناطق القاهرة الكبرى، إضافة إلى قربه من عدد من المحاور الرئيسية والمناطق السكنية والتجارية سريعة النمو. وتمتد المساحة الإجمالية للمشروع لأكثر من 45 ألف متر مربع، تشمل مساحات تجارية وإدارية ومناطق مخصصة للمطاعم والخدمات.  

وتشير البيانات الصادرة عن الشركة المطورة إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة توسعية أوسع تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري متعدد الأنشطة، حيث أوضحت شركة Park St.، التابعة لمجموعة Sky Investments Holding، أن الافتتاح الرسمي مقرر خلال عام 2026.

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