أستاذ علم اجتماع: الوعى وتغليظ العقوبات أهم أسباب التخلص من ظاهرة المستريح

قال دكتور وليد رشاد زكى، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن قضية "المستريح"، هو قديم حديث ، والمسألى مرتيطة بعدة أسباب، الأول هو المواطن نفسه المستهدف صاحب الوعى المنقوص، والأموال الكثيرة.

واضاف “زكى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج مساء دى أم سى، المذاع على فضائية دى ام سى، أن ليس كل متعلم على درجة كبيرة من الوعى، والنصب يرتبط بالنصاب نفسه لكسب ثقة الفريسة بتجارب ناجحة يقدمها له، او من خلال الأسالبيب والطرق المختلفة.

وتابع أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن مكافحة هذه الظاهرة لابد أن تبدأ من خلال الوعى، وعلى رجال الدين القضاء على هذه المشكلة أيضاً من خلال الوعى، إلى جانب تغليظ العقوبات.