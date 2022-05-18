إينتراخت فرانكفورت بطلًا للدوري الأوروبي بفوزه على رينجرز بركلات الجزاء

حصد فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية، وذلك بانتصاره على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

أخطر فرص المباراة في شوطها الأول كانت من طرف إينتراخت فرانكفورت وتحديدًا عن طريق لاعبه فيليب كوسيتش الذي سدد تسديدة بعيدة المدى على الطائر، لكنها ارتطمت بالعارضة.

الفريقان حاولا هز الشباك لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز النيجيري جو أريبو الهدف الأول لـ رينجرز في الدقيقة 57 بتسديدة يسارية مستغلًا خطأ من مدافعي إينتراخت فرانكفورت في التعامل مع الكرة.

وتمكن رافاييل بوريه من تسجيل هدف التعادل لـ إينتراخت في الدقيقة 69 بتسديدة من متابعة للكرة العرضية المرسلة من كوسيتش من الجانب الأيسر، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، حاول لاعبو الفريقين هز الشباك، لكن التعب والإرهاق نال منهم بشكل واضح.

وفي الدقيقة 118، تصدى كيفن تراب حارس مرمى إينتراخت فرانكفورت لأخطر فرص اللقاء على الإطلاق، عندما أرسل روف كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها ريان كينت بتسديدة قوية، لكن الحارس الألماني تصدى لتسديدته، ليقود المباراة لركلات الترجيح لحسم هوية بطل البطولة.

وفي ركلات الحظ الترجيحية، سجل جيمس تافيرنير وستيفين ديفيز وسكوت أرفيلد وروف لـ رينجرز، فيما سجل لينز وهيرستيتش وكامادا وكوستيتش ورافاييل بورو لـ إينتراخت، بينما أهدر إيرون رامسي الركلة الرابعة للفريق الاسكتلندي، ليُتوج الفريق الألماني باللقب.

تشكيل رينجرز

وضم تشكيل رينجرز كل من:

حراسة المرمى: ألان ماكريجور

خط الدفاع: جيمس تافيرنير - كالفن باسي - بورنا باريسيتش

خط الوسط: ريان جاك - جون لوندستروم - ريان كينت - جلين كامارا

خط الهجوم: سكوت رايت - جو أريبو

تشكيل إينتراخت فرانكفورت

أما تشكيل إينتراخت فرانكفورت، فضم كل من:

في حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - المامي توريه - إيفان نديكا

خط الوسط: أنسجار ناوف - دجبريل سو - سيباستيان روده - فيليب كوسيتش

خط الهجوم: جيسبر ليندستورم - دايتشي كامادا - رافايل بوريه