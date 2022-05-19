عامل بمقهى.. كشف ملابسات منشور على الفيس بوك باختطاف طفل بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً اختطاف طفل بمنطقة السلام بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لطفل مصحوبة بتعليق مدون مفاده إختطاف الطفل من أمام أحد المقاهى .

بالفحص تم تحديد القائم على النشر وتبين أنه (عامل بمقهى كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة)

وتبين قيامه بنشر الصورة عقب حضور والد الطفل المشار إليه (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وأخبره بإختفاء نجله وقيامه بالبحث عنه ، وفى وقت لاحق عثر والد الطفل على نجله بجوار منزل أهليته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.