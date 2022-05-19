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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل بمقهى.. كشف ملابسات منشور على الفيس بوك باختطاف طفل بالقاهرة

اختطاف طفل
اختطاف طفل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً اختطاف طفل بمنطقة السلام بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لطفل مصحوبة بتعليق مدون مفاده إختطاف الطفل من أمام أحد المقاهى .

بالفحص تم تحديد القائم على النشر وتبين أنه (عامل بمقهى كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة)

وتبين قيامه بنشر الصورة عقب حضور والد الطفل المشار إليه (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وأخبره بإختفاء نجله وقيامه بالبحث عنه ، وفى وقت لاحق عثر والد الطفل على نجله بجوار منزل أهليته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجهزة الامن فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي اختطاف طفل وزارة الداخلية

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