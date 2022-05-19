بدون أدوية.. علاج الكحة بالأعشاب

الكحة المستمرة يمكن أن تكون مزعجة، يعتمد أفضل علاج لـ الكحة على السبب الكامن وراءه، هناك العديد من الأسباب المحتملة للكحة، بما في ذلك الحساسية والالتهابات والارتجاع الحمضي .

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تخفيف الكحة، ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لا تراقب الأعشاب والمكملات الغذائية ، لذلك قد يتعرض الأشخاص الذين يستخدمونها لخطر استخدام منتجات وشوائب منخفضة الجودة.

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في استخدام العلاجات الطبيعية لـ علاج الكحة البحث عن المصادر والعلامات التجارية، يجب أن يدركوا أيضًا أن بعض الأعشاب والمكملات يمكن أن تتداخل مع الأدوية، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

إذا كانت الكحة شديدة أو مستمرة لأكثر من بضعة أسابيع ، فمن الضروري طلب المشورة الطبية.

علاج الكحة بالأعشاب

يستخدم الأشخاص مجموعة من العلاجات الطبيعية لمحاولة علاج الكحة المستمر، وذلك وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .

- شاي بالعسل

علاج منزلي شهير للسعال هو خلط العسل بالماء الدافئ، وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال، دراسة مصدر موثوق عن علاجات السعال الليلي عند الأطفال مقارنة بين العسل الداكن والأدوية المثبطة للسعال ديكستروميثورفان وبدون علاج.

أفاد الباحثون أن العسل قدم أهم أسباب الراحة من السعال ، يليه عقار ديكستروميثورفان.

على الرغم من أن فوائد العسل على ديكستروميثورفان كانت قليلة ، إلا أن الآباء صنفوا العسل على أنه الأفضل من بين جميع التدخلات الثلاثة.

لاستخدام العسل لعلاج السعال ، اخلطي ملعقتين صغيرتين (ملعقة صغيرة) بالماء الدافئ أو شاي عشبي، اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم، لا تعطي العسل للأطفال دون سن سنة واحدة.

-الزنجبيل

قد يخفف الزنجبيل السعال الجاف أو الربو ، لما له من خصائص مضادة للالتهابات. قد يخفف أيضًا من الغثيان والألم.

تشير إحدى الدراسات إلى أن بعض المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل يمكنها إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية ، مما قد يقلل من الكحة، درس الباحثون بشكل أساسي آثار الزنجبيل على الخلايا البشرية والحيوانات ، لذلك من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث.

قم بتحضير شاي الزنجبيل المهدئ عن طريق إضافة 20-40 جرام من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، اتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل الشرب، أضف العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم وتهدئة السعال.

اعلم أنه في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب شاي الزنجبيل اضطرابًا في المعدة أو حرقة في المعدة.

-السوائل

البقاء رطبًا أمر حيوي لمن يعانون من السعال أو البرد، تشير الأبحاث إلى أن شرب السوائل في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.

ومع ذلك ، قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إضافية لنزلات البرد أو الأنفلونزا من تسخين مشروباتهم، تشير نفس الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة تخفف المزيد من الأعراض ، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب.

كان تخفيف الأعراض فوريًا وظل لفترة متواصلة بعد الانتهاء من المشروبات الساخنة.

تشمل المشروبات الساخنة التي قد تكون مريحة:

مرق اللحم أو الدجاج

شاي الاعشاب

شاي أسود منزوع الكافيين

ماء دافئ

عصائر الفاكهة الدافئة

-الزعتر

للزعتر استخدامات طبية وطهوية وهو علاج شائع للكحة والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.

وجدت إحدى الدراسات أن شراب الكحة يتكون من الزعتر وأوراق اللبلاب يخفف السعال بشكل أكثر فعالية وسرعة من شراب الدواء الوهمي في الأشخاص المصابين بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. قد تكون مضادات الأكسدة في النبات مسؤولة عن فوائدها.

لعلاج الكحة باستخدام الزعتر ، ابحث عن شراب السعال الذي يحتوي على هذه العشبة. بدلا من ذلك ، اصنع شاي الزعتر عن طريق إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، انقع لمدة 10 دقائق قبل التصفية والشرب.